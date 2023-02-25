Сокращения расходов в Google привело к тому, что сотрудники вынуждены делить рабочие места

Это, очевидно, еще один шаг по сокращению расходов, которые позволят Google "продолжать инвестировать в развитие Cloud", говорится в документе.

CNBC сообщает, что новая политика будет распространяться на крупнейшие американские подразделения Google Cloud в Киркланде, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Саннивейле.

И нет, к счастью, новая практика не означает, что сотрудники Google будут сидеть плечом к плечу. Они будут чередовать использование одного и того же рабочего места. Сотрудники должны будут сотрудничать с товарищем по работе и сами установить правила совместного использования рабочего места. В документе говорится, что если сотрудник не будет придерживаться своего графика, то он может остаться без рабочего места. В этом случае ему придется работать в "переполненном помещении".