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Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2024, 03:00
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Сокращения в Cisco коснулись и директоров

Главный исполнительный директор покинул компанию в ходе реструктуризации на фоне спада
Сетевой гигант Cisco ощущает на себе последствия экономического спада и проводит значительную реструктуризацию, включая сокращение штата. Это коснулось тысяч сотрудников по всей компании, но не только рядовые работники чувствуют на себе удар — даже руководство компании не осталось в стороне.

Мария Мартинес, занимавшая должность главного операционного директора Cisco с 2021 года, покидает компанию после ликвидации ее должности. По словам представителей Cisco, этот шаг является частью усилий по «ребалансировке организации и обеспечению дальнейших инвестиций в ключевые приоритетные области». Эта рационализация включает в себя непосредственное объединение организаций Operations и Customer Experience под началом генерального директора, в результате чего должность Мартинес становится излишней.

Реструктуризация отражает более широкий экономический спад, затрагивающий технологическую отрасль. Cisco испытывает сокращение заказов от клиентов и проблемы с цепочкой поставок, что приводит к осторожности и тщательному анализу сделок. Хотя число увольнений в технологическом секторе меньше, чем в прошлом году, сложившаяся ситуация подчеркивает необходимость для компаний приспосабливаться к меняющимся рыночным реалиям.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
Теги:
#работа
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#Cisco