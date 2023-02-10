Соль оказалась способна нарушить работу иммунитета

17:48, 10 февраля 2023
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Соль оказалась способна нарушить работу иммунитетаНе стоит с ней перебарщивать
Учёные выяснили, что употребление слишком большого количества соли не только вредно для нашего кровяного давления и сердечно-сосудистой системы, но и может негативно повлиять на иммунную систему.
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Международная исследовательская группа обнаружила, что соль может разрушать ключевые иммунные регуляторы, называемые Т-регуляторными клетками. Они являются важной частью адаптивной иммунной системы, отвечают за поддержание баланса между нормальной функцией и нежелательным чрезмерным воспалением.
Учёные считают, что проблемы с работой Т-регуляторных клеток связаны с развитием аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз.