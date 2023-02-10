Соль оказалась способна нарушить работу иммунитета

Международная исследовательская группа обнаружила, что соль может разрушать ключевые иммунные регуляторы, называемые Т-регуляторными клетками. Они являются важной частью адаптивной иммунной системы, отвечают за поддержание баланса между нормальной функцией и нежелательным чрезмерным воспалением.

Учёные считают, что проблемы с работой Т-регуляторных клеток связаны с развитием аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз.