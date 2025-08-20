«Солдат» Йеменской киберармии получил 20 месяцев тюрьмы

Следствие установило, что Аль-Машрики взламывал и «портил» сайты, размещая на них скрытые страницы с политическими и религиозными посланиями. Он также хранил на своём ноутбуке украденные персональные данные миллионов людей. Сам хакер на одном из форумов заявлял, что всего за три месяца 2022 года взломал более 3 тысяч сайтов, преимущественно с низкой защитой.

Расследование началось после того, как американская разведка связала его с экстремистскими группами Spider Team и Yemen Cyber Army. Экспертиза подтвердила его участие во взломах правительственных сайтов Йемена и израильского новостного ресурса.