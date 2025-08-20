«Солдат» Йеменской киберармии получил 20 месяцев тюрьмы

Опубликовано 20 августа 2025, 21:451 мин.
«Солдат» Йеменской киберармии получил 20 месяцев тюрьмыБританский хакер, связанный с Yemen Cyber Army, получил 20 месяцев тюрьмы
26-летний Аль-Тахери Аль-Машрики из Южного Йоркшира (Великобритания) приговорён к 20 месяцам лишения свободы за кибератаки и хранение украденных данных. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), он участвовал в деятельности хактивистской группы Yemen Cyber Army.
© Ferra.ru
Следствие установило, что Аль-Машрики взламывал и «портил» сайты, размещая на них скрытые страницы с политическими и религиозными посланиями. Он также хранил на своём ноутбуке украденные персональные данные миллионов людей. Сам хакер на одном из форумов заявлял, что всего за три месяца 2022 года взломал более 3 тысяч сайтов, преимущественно с низкой защитой.
Расследование началось после того, как американская разведка связала его с экстремистскими группами Spider Team и Yemen Cyber Army. Экспертиза подтвердила его участие во взломах правительственных сайтов Йемена и израильского новостного ресурса.