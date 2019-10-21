Солист System Of A Down создаст первую соцсеть для армян

Помимо Танкяна проектом занимаются сооснователь Reddit Алексис Оганян, президент IT-компании Synopsys Armenia Ерванд Зорян и другие армяне. По их задумке, HyeConnect будет помогать налаживать контакты представителям армянской диаспоры. Ядром аудитории соцсети, конечно, станут жители Армении и 7-8 млн человек, расселённых по другим странам.

Социальная сеть будет некоммерческой. Сейчас она находится в ранней стадии разработки.

Напомним, Серж Танкян в 2011 году получил медаль ордена премьер-министра Армении за вклад в признание геноцида армян и развитие национальной музыки.