Наука и технологии
Сегодня 18:18
Солист System Of A Down создаст первую соцсеть для армян
Чтобы объединить армян по всему миру
Недавно группа активистов, одним из участников которой является солист группы System of a Down Серж Танкян, заявила о создании социальной сети для армян HyeConnect. Она должна стать платформой для объединения армянских общин по всему миру.
Помимо Танкяна проектом занимаются сооснователь Reddit Алексис Оганян, президент IT-компании Synopsys Armenia Ерванд Зорян и другие армяне. По их задумке, HyeConnect будет помогать налаживать контакты представителям армянской диаспоры. Ядром аудитории соцсети, конечно, станут жители Армении и 7-8 млн человек, расселённых по другим странам.
Социальная сеть будет некоммерческой. Сейчас она находится в ранней стадии разработки.
Напомним, Серж Танкян в 2011 году получил медаль ордена премьер-министра Армении за вклад в признание геноцида армян и развитие национальной музыки.
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