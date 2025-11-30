Солнце пришло на помощь США после резкого роста потребления энергии из-за ИИ

Опубликовано 30 ноября 2025, 12:451 мин.
Солнце пришло на помощь США после резкого роста потребления энергии из-за ИИДата-центры много требуют
В 2025 году стремительный рост ИИ и числа дата-центров для их работы в США привел к резкому увеличению потребления электроэнергии. Многие переживали, что сети просто-напросто не выдержат нагрузки и возрастет использование угля. Однако, по данным властей страны, эти опасения «частично развеялись».
За первые девять месяцев 2025 года солнечная энергетика продемонстрировала взрывной рост, увеличив производство на 36%. Этот мощный прирост позволил удовлетворить более 80% нового спроса на электричество.
Благодаря солнцу, удалось избежать еще большего увеличения выработки энергии на угольных электростанциях, хотя их использование все же выросло на 13%. При этом производство электроэнергии из природного газа, основного источника в стране, немного сократилось.
Солнечная энергия теперь официально обогнала по объёмам гидроэнергию и почти догнала ветровую. Если текущие темпы роста сохранятся, то всего через два года солнечные и ветровые электростанции вместе будут вырабатывать больше электричества, чем атомные.