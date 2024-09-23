Солнце станет телескопом нового поколения

Гравитационное линзирование происходит, когда свет огибает массивное Солнце, фокусируясь на точке далеко за пределами нашей Солнечной системы. Потенциальное разрешение удивляет - 10^-10 угловых секунд, что делает его в миллион раз мощнее телескопа "New Horizon".

Однако использование этого природного “телескопа” сопряжено со значительными трудностями. Фокусная точка находится на расстоянии 542 астрономических единиц (АС) от Земли, что превышает расстояние до Плутона и находится далеко за пределами досягаемости современных космических аппаратов, таких как "Вояджер-1". Чтобы получить изображения, космическому аппарату необходимо добраться до этой далекой точки, эффективно маневрировать и просканировать огромную территорию, чтобы создать всеобъемлющую мозаику.

Астрономы рассматривают возможность развертывания флота легких кубсатов, оснащенных солнечными парусами, для выполнения этой амбициозной миссии. После размещения эти кубосаты будут работать в тандеме, создавая изображения и передавая данные на Землю для анализа.