Солнечная буря сорвала первую за 5 лет марсианскую миссию NASA

Однако в последние дни на Солнце произошло сразу два мощных выброса плазмы. Один из них догнал другой, усилив воздействие. Такие выбросы в целом вызывают геомагнитные бури, способные повредить спутники, системы навигации и электросети. Именно поэтому Blue Origin решила перенести запуск, чтобы «защитить оборудование миссии».

Буря вызвала по миру яркие полярные сияния, которые были видны даже в центральной России.

Теперь Blue Origin ждёт, когда солнечная активность снизится, прежде чем продолжить подготовку к запуску.