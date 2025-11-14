Солнечная буря сорвала первую за 5 лет марсианскую миссию NASA

Опубликовано 14 ноября 2025, 15:001 мин.
Солнечная буря сорвала первую за 5 лет марсианскую миссию NASAК успеху шли
Blue Origin и NASA уже были готовы запустить к Марсу миссию ESCAPADE, но старт пришлось отложить из-за необычной причины — высокой солнечной активности. Запуск планировался с мыса Канаверал во Флориде.
© Ferra.ru
Однако в последние дни на Солнце произошло сразу два мощных выброса плазмы. Один из них догнал другой, усилив воздействие. Такие выбросы в целом вызывают геомагнитные бури, способные повредить спутники, системы навигации и электросети. Именно поэтому Blue Origin решила перенести запуск, чтобы «защитить оборудование миссии».
Буря вызвала по миру яркие полярные сияния, которые были видны даже в центральной России.
Теперь Blue Origin ждёт, когда солнечная активность снизится, прежде чем продолжить подготовку к запуску.