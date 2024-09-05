Внутренние документы NOAA свидетельствуют о глубоких последствиях бури. Согласно служебной записке Клинтона Уоллеса, директора Центра прогнозирования космической погоды NOAA, опубликованной 14 мая, 25-й солнечный цикл неожиданно усилился, вызвав мощные солнечные вспышки, которые повлияли на верхние слои атмосферы Земли. Это привело к серьезным сбоям в работе множества секторов, включая высокочастотную радиосвязь, необходимую для трансокеанской авиации, энергосистемы и спутниковые операции.

В ответ на шторм NOAA активировало горячую линию North American Electric Reliability Corp., предоставив электросетям шестичасовое время для подготовки. Агентство также проинформировало FEMA и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры Министерства внутренней безопасности США о сложившейся ситуации. Несмотря на эти усилия, в служебной записке Уоллеса подчеркивается, что шторм «подчеркнул уязвимость современной инфраструктуры перед космической погодой» и указал на области, «требующие улучшения готовности и реагирования».