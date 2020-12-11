Солнечные батареи обвинили в создании помех для военных

По этой причине минобороны совместно с Национальным советом по безопасности электросетей начали изучать влияние солнечных электростанций на военную связь. Такие объекты являются источниками электромагнитного излучения, которое может мешать коммуникационным каналам.

Шведские военные исследовали электромагнитное излучение солнечных панелей, дорог, способных подзаряжать электромобили во время движения, беспроводных зарядных станций. Анализ показал, что эти объекты действительно могут создавать помехи для радиосвязи, авиационной связи, сотовых сетей и телевидения. Ещё они могут мешать проведению радиоэлектронной разведки.

Результаты исследования военных можно будет применять при разработке новых систем альтернативной энергетики, менее вредной для природы.