Солнечные бури назвали причиной тысяч дополнительных смертей в год

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Солнечные бури назвали причиной тысяч дополнительных смертей в годОни могут влиять на сердечно-сосудистые заболевания
New Scientist сообщил, что солнечные бури, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли, в некоторые годы могут стать причиной до 5500 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в США.
Солнце проходит через циклы высокой и низкой активности, которые повторяются примерно каждые 11 лет. В периоды высокой активности оно выбрасывает заряженные частицы и намагниченную плазму, которые могут влиять на магнитное поле Земли. Эти так называемые солнечные бури могут вызвать сбои в наших энергосистемах и вывести из строя спутники на околоземной орбите.
Несколько исследований также указывают на то, что бури увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это, впрочем, лишь гипотеза, но учёные снова указывают на такую возможность.