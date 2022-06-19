Солнечные бури назвали причиной тысяч дополнительных смертей в год

Солнце проходит через циклы высокой и низкой активности, которые повторяются примерно каждые 11 лет. В периоды высокой активности оно выбрасывает заряженные частицы и намагниченную плазму, которые могут влиять на магнитное поле Земли. Эти так называемые солнечные бури могут вызвать сбои в наших энергосистемах и вывести из строя спутники на околоземной орбите.

Несколько исследований также указывают на то, что бури увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это, впрочем, лишь гипотеза, но учёные снова указывают на такую возможность.