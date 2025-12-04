Солнечные панели к 2027 году будут производить… прямо в космосе

Спутники используют солнечные панели, потому что в космосе солнечный свет доступен постоянно, без атмосферы и ночи, что мешает зарядке. Но панели тяжёлые, их нужно упаковывать для запуска и оснащать механизмами раскрытия в космосе. Это увеличивает вес, объём и стоимость, а также усложняет конструкцию.

ARAQYS решает эти проблемы: панели не доставляются готовыми, а создаются на орбите. Сначала разворачивается ультратонкое гибкое полотно, а затем 3D-принтер печатает жёсткую подложку. Солнце в космосе быстро «отверждает» смолу.

Планируется несколько демонстрационных запусков: сначала 60-сантиметровая панель, затем 1-метровая и в 2027 году — рабочая 2-кВт система. После этого коммерческие продукты выйдут на рынок.