Солнечные панели к 2027 году будут производить… прямо в космосе

Солнечные панели к 2027 году будут производить… прямо в космосеЕсли всё получится у стартапа
С развитием коммерческих полётов в космос растёт потребность в солнечных панелях для спутников и других аппаратов, отмечают СМИ. Так, стартап Dcubed разрабатывает систему ARAQYS. Она позволит производить солнечные батареи прямо на орбите.
Спутники используют солнечные панели, потому что в космосе солнечный свет доступен постоянно, без атмосферы и ночи, что мешает зарядке. Но панели тяжёлые, их нужно упаковывать для запуска и оснащать механизмами раскрытия в космосе. Это увеличивает вес, объём и стоимость, а также усложняет конструкцию.
ARAQYS решает эти проблемы: панели не доставляются готовыми, а создаются на орбите. Сначала разворачивается ультратонкое гибкое полотно, а затем 3D-принтер печатает жёсткую подложку. Солнце в космосе быстро «отверждает» смолу.
Планируется несколько демонстрационных запусков: сначала 60-сантиметровая панель, затем 1-метровая и в 2027 году — рабочая 2-кВт система. После этого коммерческие продукты выйдут на рынок.