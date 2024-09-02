Солнечный парус NASA успешно развернули

Солнечный парус космического корабля, находящийся на орбите Земли на высоте, примерно вдвое превышающей высоту Международной космической станции, имеет площадь около 80 квадратных метров. Развертывание было зафиксировано четырьмя бортовыми камерами, обеспечивающими панорамный обзор паруса и составных штанг. Изображения высокого разрешения с этих камер будут опубликованы 4 сентября.

В ближайшие недели операторы миссии проверят маневренность паруса и его влияние на корректировку орбиты. Эти испытания позволят получить ценные сведения о возможности использования паруса в будущих космических миссиях и исследованиях.