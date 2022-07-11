Солнечный свет заставил мужчин объедаться и толстеть

В регуляции аппетита принимают участие гормоны грелин и лептин. Уровни первого повышаются, когда желудок пуст. При этом секрецию гормона могут контролировать звук, свет, запах.

Учёные проанализировали данные трёхлетнего национального исследования о питании 3000 человек. Оказалось, что есть взаимосвязь между питанием, полом и временем года. С марта по сентябрь мужчины начинают есть больше по сравнению с более холодным периодом: 2188 калорий против 1875 калорий в день соответственно. А вот у женщин ничего не меняется.

Исследователи также попросили добровольцев — пять мужчин и пять женщин 18-55 лет — находиться на солнце примерно по 25 минут в полдень. Затем у них брали образцы крови. Выяснилось, что при солнечном воздействии у мужчин усиливается метаболизм липидов и стероидов. Далее учёные в течение десяти недель ежедневно подвергали мышей воздействию ультрафиолета. Это было сравнимо с тем, если бы человек находился на солнце 20-30 минут в день во Флориде. Как и у людей, после воздействия ультрафиолетового излучения у самцов мышей наблюдалось больше белковых изменений, связанных с метаболизмом. Грызуны активнее искали пищу и больше ели.