Солнечный зонд «Паркер» всё ещё не вышел на связь после сближения со звездой

Зонд помогает ученым изучать солнечную корону, ее чрезвычайно горячую внешнюю атмосферу. Близкий пролет произошел на дальней стороне Солнца, в результате чего связь с центром управления полетом в Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса была закрыта. Ожидается, что связь возобновится 27 декабря, когда космический аппарат отправит «пинг», подтверждающий его статус.

Во время свидания с Солнцем «Паркер» работает в автономном режиме. Его бортовые системы рассчитаны на работу в экстремальных условиях без вмешательства человека в течение почти двух месяцев.

Двигаясь со скоростью 430 000 миль в час (690 000 км/ч), Паркер является самым быстрым из созданных человеком объектов. Он совершит еще два близких пролета — 22 марта и 19 июня 2025 года. Ученые надеются получить от этих пролетов принципиально новые данные.