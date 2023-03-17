Сомнений не осталось: сладкие газированные напитки заставляют людей полнеть

Сомнений не осталось: сладкие газированные напитки заставляют людей полнетьСократите их потребление
Обзор недавних исследований в области питания доказал, что употребление сладких напитков напрямую приводит к повышению индекса массы тела и веса как у детей, так и у взрослых.
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Авторы новой работы изучили 85 исследований за последнее десятилетие, в которых рассматривалось потребление сладких напитков и увеличение веса у взрослых и детей. Оказалось, что каждое увеличение порции сладких напитков в день связано с увеличением массы тела почти на полкилограмма у взрослых.
Стоит помнить, что избыточный вес или ожирение повышают риск возникновения ряда проблем со здоровьем, включая диабет, болезни сердца и некоторые виды рака. Средняя порция сладких газированных напитков в 330 мл содержит более восьми чайных ложек сахара, а это рекомендуемый специалистами предел добавленного сахара в течение всего дня.