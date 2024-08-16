Сон перезагрузил нейроны для новых воспоминаний на следующий день

Исследование, опубликованное в журнале Science, подчеркивает роль гиппокампа, области мозга, необходимой для памяти, в этом процессе. Оно показало, что во время сна, особенно глубокого, определенные области гиппокампа «молчат», позволяя нейронам перезагрузиться. Этот механизм жизненно важен для предотвращения перегрузки нейронов и обеспечения того, чтобы мозг мог продолжать учиться и формировать новые воспоминания каждый день.

Исследователи под руководством Азахары Оливы изучали активность гиппокампа у мышей, вживляя им электроды для наблюдения за работой нейронов во время обучения и сна. Они заметили, что если во время сна нейроны в областях CA1 и CA3 гиппокампа воспроизводят паттерны дневного обучения, то в области CA2 наступает состояние, когда эти области затихают, эффективно перезагружая систему хранения памяти.

Это открытие указывает на динамический процесс памяти, регулируемый различными типами интернейронов, которые управляют как кодированием, так и сбросом памяти. Полученные результаты имеют потенциальное значение для улучшения функции памяти и лечения таких расстройств, как болезнь Альцгеймера и посттравматическое стрессовое расстройство.

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