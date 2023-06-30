Сон у осьминогов оказался похож на человеческий

Более активное из этих двух состояний имеет сходство с бодрствованием, аналогично фазе быстрого сна (REM), которую испытывают млекопитающие, в том числе и люди, во время сна. Хотя нельзя однозначно утверждать, что осьминоги имеют состояние REM-сна, их активность во сне, по-видимому, сопоставима.

Это открытие проливает свет на эволюцию и функцию сна, учитывая, что нейронная архитектура осьминогов значительно отличается от других организмов. Исследователи также наблюдали за кожным рисунком осьминогов во время сна, что может свидетельствовать о том, что они даже видят сны. Для полного понимания цели и пользы сна для этих существ необходимы дальнейшие исследования.