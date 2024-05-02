Сон восстанавливает связи в мозге — но только в первые несколько часовПервая половина сна имеет решающее значение для перезагрузки мозга, утверждает исследование
Этот вывод подтверждает гипотезу синаптического гомеостаза, согласно которой сон действует как перезагрузка мозга. Во время бодрствования между нейронами образуются новые связи (синапсы), когда мы учимся и получаем новый опыт. Однако если эти связи продолжают укрепляться без контроля, это может помешать способности мозга учиться и адаптироваться.
Сон может быть «автономным» периодом, когда эти связи ослабевают во всем мозге, объясняет ведущий автор исследования профессор Джейсон Рихель, — «что потенциально готовит нас к изучению новых вещей на следующий день».
В исследовании использовались рыбы со специальными генами, которые позволили ученым легко визуализировать изменения в синапсах. Исследователи отмечают, что если найденная закономерность подтвердится и на людях, то полуденный сон может быть менее эффективным для перезагрузки мозга из-за меньшего «давления» сна.
Еще один вывод: большинство изменений связей происходило в первой половине сна, что совпадает с периодом наиболее сильной медленноволновой активности мозга.
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