Этот вывод подтверждает гипотезу синаптического гомеостаза, согласно которой сон действует как перезагрузка мозга. Во время бодрствования между нейронами образуются новые связи (синапсы), когда мы учимся и получаем новый опыт. Однако если эти связи продолжают укрепляться без контроля, это может помешать способности мозга учиться и адаптироваться.

Сон может быть «автономным» периодом, когда эти связи ослабевают во всем мозге, объясняет ведущий автор исследования профессор Джейсон Рихель, — «что потенциально готовит нас к изучению новых вещей на следующий день».

В исследовании использовались рыбы со специальными генами, которые позволили ученым легко визуализировать изменения в синапсах. Исследователи отмечают, что если найденная закономерность подтвердится и на людях, то полуденный сон может быть менее эффективным для перезагрузки мозга из-за меньшего «давления» сна.

Еще один вывод: большинство изменений связей происходило в первой половине сна, что совпадает с периодом наиболее сильной медленноволновой активности мозга.

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