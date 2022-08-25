Sonos выпустит колонку, способную передавать звук почти во все стороны. Даже наверх

Источники сообщили The Verge, что Optimo 2 будет иметь в два раза больше оперативной памяти и в восемь раз больше флэш-памяти, чем предыдущие колонки, что может указывать на то, что Sonos планирует поддерживать ее обновлениями в течение длительного периода времени. Колонка будет оснащена как WiFi, так и Bluetooth-связью, последний на данный момент присутствует только в портативных колонках компании.

По сообщениям, Sonos также рассматривает возможность добавления поддержки воспроизведения через USB-C. Устройства компании пока что поддерживают ввод звука только через 3,5-мм разъем

Sonos пока не подтвердила, что какие-либо модели находятся в разработке.