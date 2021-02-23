Sony анонсировала гарнитуру виртуальной реальности для PlayStation 5

Sony рассказала, что применит весь опыт, полученный с запуска PS VR на PS4. Новая гарнитура «будет подключаться к PS5 с помощью одного шнура, что упростит настройку и улучшит удобство использования, обеспечивая при этом высокую точность визуального восприятия».

Помимо этого, Sony работает над новым VR-контроллером. Он будет использовать некоторые из функций геймпада DualSense. Sony сделает устройство более эргономичным.

Компания намерена начать выпускать наборы для разработки по своей новой VR-гарнитуре в ближайшее время. Sony не назвала полные характеристики устройства и дату его релиза.

Оригинальный PlayStation VR вышел больше четырёх лет назад. Чтобы использовать её с PS5 нужен специальный адаптер.