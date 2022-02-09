Sony добавит в консоль PlayStation 5 голосовое управление

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Sony добавит в консоль PlayStation 5 голосовое управлениеНо пока что лишь на английском языке
Следующее обновление ПО консоли PlayStation 5 добавит несколько новых функций, среди которых - поддержка голосовых команд. Консоль Sony предыдущего поколения была оснащена этой функцией с момента выпуска в 2013 году, но теперь она появится и на последней консоли компании.
В бета-версии обновления, которую Sony сначала сделает доступной для англоязычных пользователей в США и Великобритании, компания добавит системную опцию, которая позволит консоли реагировать на "Hey PlayStation". Эту функцию можно отключить, но если оставить ее включенной, вы сможете использовать свой голос для запуска игр и других приложений, а также открывать системное меню и управлять воспроизведением мультимедиа.
Появится ли эта функция на русском языке – пока неизвестно.
Обновление принесет и другие новые функции доступности, включая ту, которая заставляет наушники воспроизводить монофонический звук. Sony отмечает, что эта функция будет особенно полезна игрокам с односторонней потерей слуха.
Источник: Engadget