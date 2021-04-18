Sony «исправила» механическую проблему геймпадов PS5 обновлением прошивки

Как пишут пользователи Reddit, после обновления проблема немного сгладилась. Люди отмечают, что Sony изменила настройку так называемой «мёртвой зоны» стика. Так называется зона, в которой положение стика считается нейтральным.

Это, впрочем, не полноценное решение проблемы. Ранее специалисты iFixit разобрали геймпад DualSense, чтобы узнать причину дрейфа стиков. Разборка показала, что корни проблемы находятся на конструктивном уровне. Всё дело в сроке эксплуатации для потенциометров RKJXV в DualSense. То есть любые программные ухищрения лишь отсрочат неприятности, но не исправят их целиком.

Обновление прошивки также показывает, что Sony в курсе проблемы.