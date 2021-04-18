Наука и технологии
Сегодня в 16:54
Sony «исправила» механическую проблему геймпадов PS5 обновлением прошивки
Интересное решение
Пользователи предположили, что Sony попыталась «исправить» механическую проблему геймпадов PlayStation 5 обновлением прошивки. Речь о дрифте стика.
Как пишут пользователи Reddit, после обновления проблема немного сгладилась. Люди отмечают, что Sony изменила настройку так называемой «мёртвой зоны» стика. Так называется зона, в которой положение стика считается нейтральным.
Это, впрочем, не полноценное решение проблемы. Ранее специалисты iFixit разобрали геймпад DualSense, чтобы узнать причину дрейфа стиков. Разборка показала, что корни проблемы находятся на конструктивном уровне. Всё дело в сроке эксплуатации для потенциометров RKJXV в DualSense. То есть любые программные ухищрения лишь отсрочат неприятности, но не исправят их целиком.
Обновление прошивки также показывает, что Sony в курсе проблемы.