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Sony может научить консоль придумывать музыку для игр «на лету»
В зависимости от происходящего на экране
Sony запатентовала новую систему на искусственном интеллекте (ИИ) для создания музыкальных композиций. Благодаря ей компания может научить консоль придумывать музыку для игр «на лету».
В патенте описана система, способная генерировать звуковое сопровождение в зависимости от действий в игре. Искусственный интеллект сможет распознавать локацию, учитывать персонажей и даже манеру игрока управлять ими. Впрочем это не все аспекты, которые может принимать во внимание ИИ при создании музыки.
Предполагается, что эту систему Sony могла бы использовать в консоли PlayStation 5, выход которой ожидается в сезон праздников в конце 2020 года.
Работу системы ещё намерены проверить на людях, чтобы улучшить её, учитывая обратную связь. Поскольку это лишь патент, точно неизвестно, будет ли включена система в PS5.