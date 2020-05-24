Sony может научить консоль придумывать музыку для игр «на лету»

В патенте описана система, способная генерировать звуковое сопровождение в зависимости от действий в игре. Искусственный интеллект сможет распознавать локацию, учитывать персонажей и даже манеру игрока управлять ими. Впрочем это не все аспекты, которые может принимать во внимание ИИ при создании музыки.

Предполагается, что эту систему Sony могла бы использовать в консоли PlayStation 5, выход которой ожидается в сезон праздников в конце 2020 года.

Работу системы ещё намерены проверить на людях, чтобы улучшить её, учитывая обратную связь. Поскольку это лишь патент, точно неизвестно, будет ли включена система в PS5.