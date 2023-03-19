Sony может выпустить первую цифровую камеру для левшей

Sony может выпустить первую цифровую камеру для левшейНадеемся, это не шутка
В сети появились фотографии цифровой камеры Sony A7L V, которая имеет необычный дизайн — хват под левую руку. Она может стать первой камерой в мире, специально созданной для левшей.
Фото: Sony Alpha Rumors
Фотографии были опубликованы на сайте Sony Alpha Rumors, который специализируется на новостях о продукции Sony. По данным ресурса, камера была продемонстрирована на неком мероприятии Sony. Кроме хвата под левую руку, камера не отличается от модели Sony A7R V, которая имеет 61-мегапиксельный сенсор и 5-осевую стабилизацию.
Пока неизвестно, является ли это реальным продуктом или просто шуткой Sony. Возможно, это был заранее подготовленный розыгрыш к 1 апреля. В любом случае, идея создания камеры для левшей заслуживает внимания и может найти своих поклонников.