Sony может выпустить первую цифровую камеру для левшей

Фотографии были опубликованы на сайте Sony Alpha Rumors, который специализируется на новостях о продукции Sony. По данным ресурса, камера была продемонстрирована на неком мероприятии Sony. Кроме хвата под левую руку, камера не отличается от модели Sony A7R V, которая имеет 61-мегапиксельный сенсор и 5-осевую стабилизацию.