Sony может выпустить совершенно новое устройство под брендом PlayStation

Подробности о том, что за устройство готовит Sony, пока не раскрываются. Хендерсон лишь сказал, что оно появится на рынке до релиза PS5 Pro — более мощной версии PS5, которая ожидается в конце 2024 года. Он также пообещал поделиться новой информацией в ближайшее время.

Напомним, что Sony также планирует анонсировать обновленную PS5 со съёмным дисководом. Консоль должна быть представлена этой весной и поступить в продажу осенью. Она будет иметь те же характеристики, что и обычная PS5, но с возможностью подключения дисковода через USB-C.