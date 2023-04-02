Sony может выпустить совершенно новое устройство под брендом PlayStation

14:23, 02 апреля 2023
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Sony может выпустить совершенно новое устройство под брендом PlayStationКакое, пока неясно
Компания Sony работает над новым устройством, которое будет выпущено под брендом PlayStation. Об этом заявил известный журналист и инсайдер Том Хендерсон во время своего стрима.
Фото: Unsplash
Подробности о том, что за устройство готовит Sony, пока не раскрываются. Хендерсон лишь сказал, что оно появится на рынке до релиза PS5 Pro — более мощной версии PS5, которая ожидается в конце 2024 года. Он также пообещал поделиться новой информацией в ближайшее время.
Напомним, что Sony также планирует анонсировать обновленную PS5 со съёмным дисководом. Консоль должна быть представлена этой весной и поступить в продажу осенью. Она будет иметь те же характеристики, что и обычная PS5, но с возможностью подключения дисковода через USB-C.