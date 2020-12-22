Sony начнёт проверять продукты с искусственным интеллектом на соответствие законам этики

У Sony уже есть набор правил по этике, относящихся к алгоритмам искусственного интеллекта. Теперь компания намерена применять их в процедурах контроля качества.

Такой шаг Sony связан с растущим во всём мире беспокойством по поводу рисков дискриминации, которые связаны с использованием элементов искусственного интеллекта. В 2019 году американские регуляторы изучали инструмент Goldman Sachs, который помогал банку в процедуре кредитования. Инструмент заподозрили в дискриминации по полу, поскольку в некоторых случаях он выставлял женщинам меньшие кредитные лимиты, чем мужчинам.