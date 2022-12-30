Наука и технологии
16:25, 30 декабря 2022
1 мин.

Sony не рассматривает Xbox Game Pass как конкурента

Но обеспокоена попыткой Microsoft купить Activision Blizzard

Новый отчёт показал, что Sony явно не беспокоит Xbox Game Pass от Microsoft. Компания даже не рассматривает этот проект как конкурентный своему.

Sony не рассматривает Xbox Game Pass как конкурента

Фото: Trusted Reviews

Xbox Game Pass — это подписка на видеоигры от Microsoft. Согласно источникам, близким к делу, Джим Райан, генеральный директор Sony Interactive Entertainment, дал понять, что компания не рассматривает этот проект как конкурентный. С другой стороны, Sony обеспокоена по поводу приобретения Microsoft игровой студии Activision Blizzard.

Когда Райана спросили о Xbox Game Pass, он заявил, что Sony продала больше PS5 за два года, чем Microsoft собрала подписчиков за 6-7 лет.

Источник:Gizmochina
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