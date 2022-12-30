Sony не рассматривает Xbox Game Pass как конкурента

Xbox Game Pass — это подписка на видеоигры от Microsoft. Согласно источникам, близким к делу, Джим Райан, генеральный директор Sony Interactive Entertainment, дал понять, что компания не рассматривает этот проект как конкурентный. С другой стороны, Sony обеспокоена по поводу приобретения Microsoft игровой студии Activision Blizzard.

Когда Райана спросили о Xbox Game Pass, он заявил, что Sony продала больше PS5 за два года, чем Microsoft собрала подписчиков за 6-7 лет.