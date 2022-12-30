Sony не рассматривает Xbox Game Pass как конкурента

16:25, 30 декабря 2022
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Sony не рассматривает Xbox Game Pass как конкурентаНо обеспокоена попыткой Microsoft купить Activision Blizzard
Новый отчёт показал, что Sony явно не беспокоит Xbox Game Pass от Microsoft. Компания даже не рассматривает этот проект как конкурентный своему.
Фото: Trusted Reviews
Xbox Game Pass — это подписка на видеоигры от Microsoft. Согласно источникам, близким к делу, Джим Райан, генеральный директор Sony Interactive Entertainment, дал понять, что компания не рассматривает этот проект как конкурентный. С другой стороны, Sony обеспокоена по поводу приобретения Microsoft игровой студии Activision Blizzard.
Когда Райана спросили о Xbox Game Pass, он заявил, что Sony продала больше PS5 за два года, чем Microsoft собрала подписчиков за 6-7 лет.