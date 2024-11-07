Наука и технологии
Опубликовано 07 ноября 2024, 04:30
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Sony объявила о прекращении продаж дорогого дронa для съемок Airpeak S1

В марте 2025 года
Sony объявила, что прекратит продажу своего дрона для съемок Airpeak S1 31 марта 2025 года. Также компания прекратит продажи большинства аксессуаров для дронов в следующем году, однако замену батарей и пропеллеров можно будет приобрести до 31 марта 2026 года. Инспекция, ремонт и программное обслуживание будут продолжаться до 31 марта 2030 года.
Sony объявила о прекращении продаж дорогого дронa для съемок Airpeak S1

© Sony

Дрон Airpeak S1 был представлен в 2021 году на выставке CES и предназначался для съемки высококачественного видео с камерами Sony Alpha с полнокадровыми беззеркальными объективами. Он мог летать до 12 минут с установленной камерой и развивал максимальную скорость до 89,9 км/ч. Однако, несмотря на продвинутые характеристики, Airpeak S1 получил смешанные и даже отрицательные отзывы, а его цена в $ 9,000 без учета аксессуаров затруднила его популярность на рынке дронов.

Источник:Sony
Автор:Максим Многословный
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