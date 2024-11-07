Sony объявила о прекращении продаж дорогого дронa для съемок Airpeak S1

Опубликовано 07 ноября 2024, 04:301 мин.
Sony объявила о прекращении продаж дорогого дронa для съемок Airpeak S1В марте 2025 года
Sony объявила, что прекратит продажу своего дрона для съемок Airpeak S1 31 марта 2025 года. Также компания прекратит продажи большинства аксессуаров для дронов в следующем году, однако замену батарей и пропеллеров можно будет приобрести до 31 марта 2026 года. Инспекция, ремонт и программное обслуживание будут продолжаться до 31 марта 2030 года.
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Дрон Airpeak S1 был представлен в 2021 году на выставке CES и предназначался для съемки высококачественного видео с камерами Sony Alpha с полнокадровыми беззеркальными объективами. Он мог летать до 12 минут с установленной камерой и развивал максимальную скорость до 89,9 км/ч. Однако, несмотря на продвинутые характеристики, Airpeak S1 получил смешанные и даже отрицательные отзывы, а его цена в $ 9,000 без учета аксессуаров затруднила его популярность на рынке дронов.