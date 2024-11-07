Sony объявила о прекращении продаж дорогого дронa для съемок Airpeak S1

Дрон Airpeak S1 был представлен в 2021 году на выставке CES и предназначался для съемки высококачественного видео с камерами Sony Alpha с полнокадровыми беззеркальными объективами. Он мог летать до 12 минут с установленной камерой и развивал максимальную скорость до 89,9 км/ч. Однако, несмотря на продвинутые характеристики, Airpeak S1 получил смешанные и даже отрицательные отзывы, а его цена в $ 9,000 без учета аксессуаров затруднила его популярность на рынке дронов.