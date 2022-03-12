Sony Pictures ушла из России и запретила цифровой показ «Человека-Паука»

В Sony Pictures сказали, что поддерживают «многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России». Поэтому Sony Pictures отложила цифровые релизы своих проектов, в том числе, фильма «Человек-Паук. Нет пути домой», которые россияне ранее могли посмотреть только в кинотеатрах. Также компания заморозила сделки по дистрибуции контента на телевидении. Это затронет выход финального сезона сериала «Лучше звоните Солу» и ставит под вопрос будущий сериал «Одни из нас», продолжение «Пацанов» и показ спин-оффа «Пацаны: Осатанелые». Ещё россиянам ограничили доступ к аниме-сервису Crunchyroll.

Ранее работу в России приостановила компания Walt Disney.