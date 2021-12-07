Sony показала технологии ближайшего будущего

Sony показала технологии ближайшего будущегоДисплеи, камеры, роборуки и сенсоры для беспилотников
Sony начала с дисплеев серии Crystal LED B. Это, по сути, панели размером во всю стену с отличным качеством отображения картинки. Компания утверждает, что их можно использовать при кинопроизводстве для создания реалистичных фонов. Дисплеи отличаются высокой яркостью — до 1800 кд/м^2, высоким разрешением и широкими углами обзора. Их в кинопроизводстве дополняет новая кинокамера Venice 2, который выйдет в феврале 2022 года. Это полнокадровая цифровая камера с функцией записи на внутреннюю карту памяти в формате X-OCN и возможностью выбора матриц 8K и 6K.
Также Sony рассказала о микродисплеях 4K OLED, которые можно использовать в VR-очках. Они позволяют получать сверхреалистичное изображение в виртуальной реальности. Улучшает качество изображения и технология Sony super resolution. Она позволят делать более чёткими уже готовые 3D-сцены, например из мультфильмов. После обработки становятся различимы даже отдельные волоски в бороде у персонажей.
Sony работает и над технологиями для беспилотных автомобилей. Она рассказала о SPAD датчике глубины сцены для автомобильных лидаров, который выйдет в марте 2022 года. Лидары помогают автопилоту формировать объёмную картину окружающего мира. Датчики SPAD позволяют сделать компактный лидар, способный определять расстояние до объекта, опираясь на время полёта света от источника до приёмника.
Одна из наиболее интересных технологий Sony — роботизированный манипулятор, который может брать объекты так же аккуратно, как человеческая рука. Главная проблема в создании таких роборук — достичь баланса в силе сжатия. Она должна быть не слишком большой — иначе объект окажется раздавлен — и не слишком маленькой — тогда манипулятор ничего не удержит. Sony удалось заставить роборуку вычислять золотую середину. Манипулятор может взять картошку, не раздавив, и даже перенести цветок. А на изображении ниже роборука спокойно держит стаканчик и наливает в него воду:
И наконец Sony показала свою систему слежения за процессами, происходящими на Земле — MIMAMORI. Она включает в себя, например, датчик влажности почвы с высокой точностью.
Все эти технологии станут коммерческими в ближайшем будущем.