Sony показала всем XYN на выставке CES 2025

Опубликовано 11 января 2025, 11:151 мин.
Sony показала всем XYN на выставке CES 2025Гарнитура дополненной реальности Sony получила имя
На прошлой выставке CES Sony представила гарнитуру, предназначенную для создания AR/VR-контента. Гарнитура является частью «решения для захвата пространства», которое позволяет пользователям сканировать объекты реального мира с помощью беззеркальных камер и взаимодействовать с ними в 3D-программах для анимации или дизайна.
© Sony
Хотя гарнитура еще находится на стадии прототипа, она позволяет пользователям манипулировать 3D-объектами в виртуальном пространстве, например, изменять размер отсканированных предметов и перемещать их.
Сотрудничество Sony с Siemens также привело к созданию «промышленной метавселенной», где одна и та же гарнитура используется для решения дизайнерских и инженерных задач.
Гарнитура уже доступна для предварительного заказа по цене 4750 долларов, а ее поставки начнутся в следующем месяце.