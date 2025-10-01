Sony показала всем XYN на выставке CES 2025

Хотя гарнитура еще находится на стадии прототипа, она позволяет пользователям манипулировать 3D-объектами в виртуальном пространстве, например, изменять размер отсканированных предметов и перемещать их.

Сотрудничество Sony с Siemens также привело к созданию «промышленной метавселенной», где одна и та же гарнитура используется для решения дизайнерских и инженерных задач.

Гарнитура уже доступна для предварительного заказа по цене 4750 долларов, а ее поставки начнутся в следующем месяце.