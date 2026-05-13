Sony представила носимый кондиционер Reon Pocket Pro Plus

Опубликовано 13 мая 2026, 10:471 мин.
Sony представила носимый кондиционер Reon Pocket Pro PlusЗа 229 евро
Sony выпустила обновленный переносной кондиционер Reon Pocket Pro Plus. Устройство надевается на шею сзади. Новая конструкция стала удобнее: устройство плотнее прилегает к телу и не сдвигается при ходьбе или наклонах.
Охлаждение стало на 20% эффективнее по сравнению с прошлой версией. Также разработчики переработали систему отвода горячего воздуха. Выходное отверстие теперь можно выдвигать и поворачивать под разными углами.
Для более умной работы можно купить отдельный датчик температуры и влажности Reon Pocket Tag 2. С ним кондиционер сам будет выбирать подходящую мощность охлаждения.
Цена новинки — 229 евро.