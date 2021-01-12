Наука и технологии
Сегодня 15:47
Sony представила первый дрон для профессиональной съёмки
С камерами Alpha
Sony решила войти в бизнес дронов. Компания показала свой первый беспилотный летательный аппарат Airpeak на выставке CES 2021. Он предназначен для профессиональной съёмки. Можно снять и фильм.
Новый дрон называют самым маленьким аппаратом, способным нести на себе камеру Alpha от Sony.
К сожалению, подробностей о дроне пока мало. Sony рассказала лишь, что исследует возможности использования беспилотников для съёмки фильмов и городских пейзажей. Модель, показанная на CES 2021, имеет дизайн квадрокоптера и получила две подставки для посадки. Они убираются во время полёта.
Ранее Sony не занималась дронами, но камеры компании считаются одними из лучших в индустрии. Компания DJI, например, уже предлагает крепления для Sony Alpha на своих беспилотниках.