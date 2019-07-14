Sony представила самый быстрый USB-разветвитель

Свой новый USB-концентратор компания назвала «самым быстрым в мире». Хаб MRW-W3 поддерживает чтение карт памяти SD и microSD, оснащён двумя нисходящими портами для разъёмов USB-C и USB-A, портами для USB-C для подключения к компьютеру и для USB Power Delivery. Также у устройства есть выход HDMI, который можно использовать для подключения монитора. Концентратор поддерживает скорость чтения с карт памяти SD и microSD до 300 МБ/с.

Устройство заключено в прочный алюминиевый корпус. Весит оно всего 95 граммов. В комплект входит кабель с двумя разъёмами USB-C.

Продажи концентратора MRW-S3 начнутся осенью вместе с новой серией карт памяти Tough SF-M на 64, 128 и 256 ГБ.