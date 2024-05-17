Sony предупредила ИИ-компании, которые обучают модели на ее музыке

Этот шаг подчеркивает растущую напряженность в отношениях между ИИ и музыкальной индустрией. Новые инструменты искусственного интеллекта могут генерировать музыку и тексты, что вызывает озабоченность по поводу авторских прав и «вознаграждения» исполнителей: SMG утверждает, что несанкционированное использование их контента, который включает музыку, тексты и даже обложки альбомов, «лишает компанию и ее артистов контроля и компенсации».

Они поддерживают инновации в области ИИ, но «эти инновации должны обеспечивать соблюдение прав авторов песен и артистов звукозаписи».

Это не первое столкновение. Ранее Universal Music Group удалила музыку из TikTok и подала на ИИ-стартап в суд за нарушение авторских прав.