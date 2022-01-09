Sony придумала, как переносить реальные предметы в игры

На рисунке, представленном в патентной документации, показано, что будущая технология позволит пользователям сканировать реальные объекты, которые затем можно будет визуализировать в виртуальном пространстве. Sony не упомянула о каком-либо явном использовании этой технологии. Тем не менее понятно, что её можно было бы применять в VR-играх или метавселенной.