Sony придумала, как переносить реальные предметы в игры

Наука и технологии
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Sony придумала, как переносить реальные предметы в игрыНо пока технология только запатентована
Японский технологический гигант Sony представил на выставке CES 2022 PlayStation VR2. Это второе поколение гарнитуры виртуальной реальности. Теперь в сети появился новый патент, описывающий 3D-сканер, который может позволить геймерам перемещать предметы из реального мира в видеоигры.
На рисунке, представленном в патентной документации, показано, что будущая технология позволит пользователям сканировать реальные объекты, которые затем можно будет визуализировать в виртуальном пространстве. Sony не упомянула о каком-либо явном использовании этой технологии. Тем не менее понятно, что её можно было бы применять в VR-играх или метавселенной.
Поскольку это лишь патент, нужно понимать, что такая технология может появиться в коммерческих устройствах не скоро или вовсе не появиться.
Источник: Gizmochina