Sony приостановила производство фотокамер из-за дефицита полупроводников

Аналитики опасаются, что дефицит в сезон наибольшего спроса может стать ещё одним ударом для рынка цифровых камер. А он и так сейчас переживает не лучшие времена из-за распространения смартфонов.

Журналисты также сообщили, что даже в японских магазинах исчезли из продажи некоторые флагманские камеры Sony, Nikon и Canon. Поставка их ожидается только в следующем году.

Стало ясно, что Sony пока не принимает заказы на беззеркальные камеры Alpha 7 II и Alpha 6400. У других производителей тоже есть проблемы. Когда ситуация улучшится, неясно.