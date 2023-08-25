Sony решила купить производителя игровых наушников Audeze

Калифорнийская компания известна своими наушниками премиум-класса, получившими высокую оценку как рецензентов, так и пользователей.

Audeze продолжит выпуск игровых наушников для других платформ, включая потенциальные продукты для Xbox. Сделка не приведет к эксклюзивности платформы (пока что).

Обе компании предполагают, что сотрудничество позволит расширить сферу деятельности Audeze, используя при этом обширное присутствие Sony в игровой индустрии.

Генеральный директор Audeze Санкар Тиагасамудрам (Sankar Thiagasamudram) считает, что это партнерство будет способствовать «повышению качества звукового сопровождения PlayStation».

Цена и срок сделки пока что не разглашаются.