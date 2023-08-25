Sony решила купить производителя игровых наушников Audeze

Sony решила купить производителя игровых наушников AudezeАудиофилам их продукция «по душе»
Компания Sony Interactive Entertainment объявила о своем намерении приобрести Audeze, известного производителя наушников высокого класса, специализирующегося на продукции для геймеров и профессионалов в области аудио.
Калифорнийская компания известна своими наушниками премиум-класса, получившими высокую оценку как рецензентов, так и пользователей.
Audeze продолжит выпуск игровых наушников для других платформ, включая потенциальные продукты для Xbox. Сделка не приведет к эксклюзивности платформы (пока что).
Обе компании предполагают, что сотрудничество позволит расширить сферу деятельности Audeze, используя при этом обширное присутствие Sony в игровой индустрии.
Генеральный директор Audeze Санкар Тиагасамудрам (Sankar Thiagasamudram) считает, что это партнерство будет способствовать «повышению качества звукового сопровождения PlayStation».
Цена и срок сделки пока что не разглашаются.