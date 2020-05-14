Наука и технологии
Сегодня 19:11
Sony создала первый в мире датчик для камеры со встроенным искусственным интеллектом
Он сможет, например, определять количество людей в толпе
Sony создала первый в мире датчик для камеры со встроенным искусственным интеллектом. Это значит, что процессору в смартфоне не придётся анализировать изображение.
Новый модуль Sony состоит из двух частей — непосредственно оптического сенсора с разрешением 12 Мп и чипа, отвечающего за обработку картинки с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, модуль можно запрограммировать на отслеживание движения.
Что интересно, модуль может передавать просто результаты анализа картинки без самого изображения. Это должно повысить приватность и ускорить передачу на облачные сервисы.
Сообщается, что чип сможет, в частности, определять количество людей в толпе и отслеживать, например, состояние водителя. Производители камер смогут купить модуль в полностью собранном виде за 20 000 иен.