Sony создала первый в мире датчик для камеры со встроенным искусственным интеллектом

Новый модуль Sony состоит из двух частей — непосредственно оптического сенсора с разрешением 12 Мп и чипа, отвечающего за обработку картинки с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, модуль можно запрограммировать на отслеживание движения.

Что интересно, модуль может передавать просто результаты анализа картинки без самого изображения. Это должно повысить приватность и ускорить передачу на облачные сервисы.

Сообщается, что чип сможет, в частности, определять количество людей в толпе и отслеживать, например, состояние водителя. Производители камер смогут купить модуль в полностью собранном виде за 20 000 иен.