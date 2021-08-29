Sony создаст искусственный интеллект, который получит Нобелевскую премию к 2050 году

Наука и технологии
Сегодня в 19:01
Sony создаст искусственный интеллект, который получит Нобелевскую премию к 2050 годуПо крайней мере надеется это сделать
Глава Sony Computer Science Laboratories рассказал, что у него в планах создать «гибридную форму науки, которая выведет системную биологию и другие науки на следующий этап». Это будет искусственный интеллект, достаточно умный для того, чтобы получить Нобелевскую премию к 2050 году.
Настоящего искусственного интеллекта, который мог бы конкурировать с человеческим, на сегодня не существует. Есть лишь системы, выполняющие узкоспециализированные задачи, например, способные обыграть человека в настольные игры. В Sony надеются, что смогут создать нечто большее.
Специалисты хотят предоставить системе возможность изучать различные явления и делать открытия. ИИ-учёный будет генерировать и проверять столько гипотез, сколько это возможно. Некоторые из них могут привести к крупным открытиям.