Sony создаст искусственный интеллект, который получит Нобелевскую премию к 2050 году

Настоящего искусственного интеллекта, который мог бы конкурировать с человеческим, на сегодня не существует. Есть лишь системы, выполняющие узкоспециализированные задачи, например, способные обыграть человека в настольные игры. В Sony надеются, что смогут создать нечто большее.

Специалисты хотят предоставить системе возможность изучать различные явления и делать открытия. ИИ-учёный будет генерировать и проверять столько гипотез, сколько это возможно. Некоторые из них могут привести к крупным открытиям.