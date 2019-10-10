Sony уволила кучу сотрудников в день анонса PlayStation 5

Об этом порталу Video Game Chronicle рассказали источники. По их информации, сотрудникам Sony Interactive Entertainment пришли уведомления о сокращении. Тем, у кого был шанс сохранить должности, предложили пройти собеседования.

Журналисты предполагают, что увольнения — часть реструктуризации, коснувшейся нескольких подразделений компании. Сообщается, что Sony хочет дать больше полномочий американскому отделу.

Уволенные сотрудники заявили журналистам, что компания разослала им уведомления о сокращении в день объявления подробностей о PlayStation 5 неспроста. По их мнению, Sony сделала это, чтобы новости об увольнениях уделили меньше внимания. Сама компания комментировать ситуацию отказалась.