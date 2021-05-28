Наука и технологии
Сегодня в 17:51
Sony выпустила контроллер для управления звуком
Позволяет диджеям выглядеть эффектнее
Sony создала контроллер Motion Sonic, который позволяет управлять звуком во время воспроизведения музыки.
Это устройство для музыкантов. Оно выглядит как небольшая капсула, которая вставляется в резиновые браслеты разной формы. Эти браслеты надеваются на запястье, когда человек играет, например, на гитаре. В итоге музыкант может движениями рук управлять определёнными музыкальными эффектами.
Например, Motion Sonic можно настроить на добавление эффекта замедления, если пальцы перемещаются слева направо при игре на клавишных. На видео показано, как это может работать.
Гаджет совместим только с устройствами на iOS. Все эффекты создаются и сохраняются в отдельном приложении. Смартфон с приложением подключается к нужному инструменту с помощью аудиоинтерфейса.
Цены на Motion Sonic начинаются с $218.