Sony выпустила контроллер для управления звуком

Это устройство для музыкантов. Оно выглядит как небольшая капсула, которая вставляется в резиновые браслеты разной формы. Эти браслеты надеваются на запястье, когда человек играет, например, на гитаре. В итоге музыкант может движениями рук управлять определёнными музыкальными эффектами.

Например, Motion Sonic можно настроить на добавление эффекта замедления, если пальцы перемещаются слева направо при игре на клавишных. На видео показано, как это может работать.