Sony выпустила наушники, которые крепятся к хрящам ушей

Вы сможете слышать звуки улицы, объявления или собеседника, не вынимая наушник. Производитель обещает, что форма клипсы «снижает усталость ушей даже при длительном ношении».

У наушников есть три режима звука: стандартный, режим с усилением голоса для шумных мест и режим, уменьшающий «утечку» звука, чтобы не мешать другим. Управлять настройками можно через фирменное приложение Sony.