Sony выпустила свой первый электромобиль на дороги

Тесты прошли в конце 2020 года в Австрии. Сообщается, что Vision-S передвигался и по загородным трассам, и по городским улицам. Электромобиль был оснащён автопилотом. Также машина была оборудована камерами, сенсорами и лидарами. Система электрокара подключалась к сети по 5G. Пока автопилот имеет второй уровень автономности. То есть машина может сама разгоняться и тормозить, но водитель всё равно должен контролировать ситуацию на дороге.

Сам Vision-S имеет два электромотора мощностью 272 лошадиные силы. Электрокар способен разгоняться до 240 километров в час, пишет «РИА Новости».

Sony представила свой электромобиль на выставке CES 2020. Когда начнутся продажи Vision-S, неизвестно.