Опубликовано 08 апреля 2026, 17:24
Sony выпустит наушники The ColleXion за 58 тыс рублей (629 евро)

Подарок аудиофилам или обычная блажь?
Появились слухи о новой паре наушников Sony под названием The ColleXion. Эти наушники будут стоить около 629 евро. Для сравнения: последние Sony WH-1000XM6 стоят 449 евро.
© Sony

Пока неизвестно, чем именно The ColleXion лучше обычных флагманов. Возможно, в этой модели сделают упор на материалы и дизайн. Либо серия будет ограниченной.

Ожидается, что наушники представят 19 мая. К этому времени наверняка появится больше подробностей.

Наряду с линейкой The ColleXion компания также представит новый цвет «Sandstone» для Sony WH-1000XM6. Они поступят в продажу тогда же, 19 мая. Стоить будут столько же, сколько и существующие модели, пишут СМИ.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
