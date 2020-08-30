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Сообщение о смерти актёра Marvel стало самым «залайканным» в Twitter
Сейчас там стоит почти 7 млн лайков
Сообщение о смерти актёра Чедвика Боузмана, который известен ролью Чёрной пантеры в фильмах Marvel, стало самым «залайканным» в Twitter.
Об этом сообщил официальный аккаунт соцсети. Твит-рекордсмен был опубликован со страницы Чедвика Боузмана. К нему прикреплена фотография актёра и изображение с текстом, который гласит, что Чедвик боролся с раком толстой кишки с 2016 года. Актёр умер у себя дома в окружении членов семьи. Семья поблагодарила всех фанатов за поддержку.
На момент публикации новости твит набрал 6,9 млн лайков и 3 млн ретвитов.
Предыдущим рекордсменом было сообщение Барака Обамы от 2017 года, где он процитировал Нельсона Манделу. Сейчас на этом твите стоит 4,3 млн лайков.