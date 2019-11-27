Сообщения «ок» оказались так же вредны для природы, как самолёты

Специалисты из компании OVO Energy, которая специализируется на возобновляемой энергетике, рассчитывали так называемый углеродный след от необязательных сообщений в интернете. К таковым исследователи отнесли «ок», «Спасибо», «Принято», «И тебе», а также «LOL». Они обнаружили, что в одной только Великобритании ежедневно пишутся более 64 млн электронных писем, не несущих смысловой нагрузки.

Эксперты считают, что если каждый совершеннолетний британец откажется от одного лишнего сообщения в день, то выбросы углекислого газа при производстве электроэнергии снизятся более чем на 16 тысяч тонн в год. Столько же, например, образуется при 81 тысяче перелётов между Лондоном и Мадридом.