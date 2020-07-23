Сооснователь Apple подал в суд на YouTube

В частности, мошенники использовали имя Возняка для афер с раздачей биткоинов. Авторы видео убеждали пользователей, что им нужно отправить криптовалюту сооснователю Apple, а он вернёт её в двойном размере. Естественно, когда люди переводили средства, они ничего не получали взамен.

Схема описана в иске Возняка, поданном в суд графства Сан-Матео (штат Калифорния). Стив также указал, что мошенники используют образы и других знаменитых людей — основателя SpaceX Илона Маска и совладельца Microsoft Билла Гейтса.

Возняк утверждает, что направляет YouTube запросы на удаление мошеннических видео, но платформа его игнорирует. Стив полагает, что сервис «напрямую получает выгоду от однотипного скама».