Сооснователь Google DeepMind запустил чатбота для тех, кто хочет просто «поболтать»

Генеральный директор Inflection AI Мустафа Сулейман описал чатбота как сочувствующий резонатор, нацеленный на содействие личному поиску, а не на предоставление информации.

По словам Сулеймана, область применения Pi узкая, что делает его более безопасным и легко контролируемым. В настоящее время чатбот помогает вести обыденные и тривиальные разговоры, но со временем он сможет помогать пользователям в решении онлайн-задач. В отличие от других чат-ботов, таких как ChatGPT и Bard, Pi часто заканчивает свои ответы вопросом к пользователю, поощряя диалог.

Соучредители Inflection AI, Мустафа Сулейман, Карен Симонян и создатель LinkedIn Рид Хоффман, ранее основали компанию DeepMind, которая была создана в Великобритании в 2010 году и куплена Google за 400 миллионов фунтов стерлингов в 2014 году.